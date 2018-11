Avant 100 onns han ins stgaffì il Parc Naziunal Svizzer. L’idea è naschida gia divers onns avant tar ina gruppa da visiunaris da la Bassa. Els èn ids a la tschertga d’in territori che ins pudess proteger, “in toc patria per etern”. L’Engiadinais Steivan Brunies viveva quels onns a Basilea ed ha pudì diriger l’interess sin la regiun dal Pass dal Fuorn.

Qua eran las premissas, saja or optica da la natira sco era economicamain, avant man. Tge duvravi exact per in parc e tge han ins fatg auter il 1914 tar in dals emprims parcs naziunals en Europa en confrunt cun ses antecessurs en America?