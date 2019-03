Il rustg spendrer (Geburtshelferkröte) è l’animal da l’onn 2013. El represchenta ils amfibis ch’èn per gronda part periclitads.

Lur lieus da viver na sa cunfan betg cun noss senn per urden e nettezza. Uschia èn svanì ils ultims tschientaners ina pluna puzs e laiets ch’èn necessaris per il surviver da questa gruppa d’animals. Era sche l’uman ha disgust e na gist

simpatia per quests animals, ils amfibis èn fascinants.

En lur svilup d’in ov enfin a l’exemplar creschì ora pon ins observar in svilup evolutiv. Numnadamain quel ch’ils animals cun skelet han fatg cun midar lur lieu da viver da l’aua sin la terra.