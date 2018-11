Tranter il 1496 ed il 1848 han millis e millis da Grischuns bandunà lur patria per prestar servetsch militar per pussanzas estras.

La miseria, il gust da l’aventura, la perspectiva da far gudogn e carriera eran per giuvens Grischuns ils motivs da ristgar lur pel. Per il stadi da las Trais Lias e lur vischnancas eran quests servetschs mercenars in factur economic e politic impurtant.

Dentant tgi fascheva il grond gudogn e co eran organisads quests affars cun daners maclads da sang e da corrupziun?