“Sin la vart che fa mal duai vegnir averta la vaina dal bratsch e duai vegnir tratg giu 3-4 dl sang. Quai è da repeter in di pli tard.

Sche i na gida anc adina nagut, san ins unscher la part che fa mal cun pulvra da bau capiergna maschadada cun mustarda.” Quai è in vegl recept per malcostas, per ina puntga.

Il FORUM fa in viadi tras l’istorgia medicinala dal Grischun e rapporta dad itgs, curas da chaval, da sanganadas, da la fevra marscha, da pastraccas che mazzavan ils uffants e da la benedicziun da las virolaziuns introducidas avant var 200 onns.