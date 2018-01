L'archiv sco memoria - Novitads avant 25 onns

L'archiv da RTR porscha blers stgazis. Ina da quests èn era las novitads. Questas èn anc oz da gronda impurtanza. Il persunal da l'archiv ha guardà co quai tunava avant 25 onns, pia il schaner 1993. Lura devi in schurnal da mezdi ed in da la saira.