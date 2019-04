Il di da la lavur nua ch’ins ha liber

L’emprim da matg sco di da la lavur va enavos sin il moving day american. A Chicago è vegnì demonstrà 1886 l’emprima giada l’emprim da matg. Pli tard è l’emprim da matg daventà il di internaziunal da la lavur. In film curt 2018 da RTR nouvo dat scleriment.

L'emprim da matg è in firà, ma betg en il Grischun

En blers pajais ed era en tscherts chantuns da la Svizra è l'emprim da matg in di liber. Auter en il Grischun. Anc il 2015 ha il Cussegl grond renvià cleramain da declerar l'emprim da matg sco firà:

Ils sindicats sco motor da l'emprim da matg

Las demonstraziuns l’emprim da matg per cuntanscher bunas cundiziuns da lavur vegnan per ordinari organisadas dals sindicats. Ils sindicats uneschan las singulas vuschs dals lavurants. Savens vai per giustia sociala e per auzaments da paja.

"Nossa emissiun" en il Radio Rumantsch 1979 stat sut il titel: "Ils lavurants e lur represchentants." I va per ils sindicats e lur pussanza envers ils patruns.

Demos l'emprim da matg mo a Cuira

L’emprim da matg è il di per ils sindicats dad ir sin via a demonstrar. En il Grischun cun sias 150 valladas èn las demonstraziuns dentant raras. Demonstrà vegn praticamain mo en la chapitala.

Il Telesguard ha adina puspè rapportà ils davos onns da las demonstraziuns paschaivlas l’emprim da matg a Cuira.

solidaritad 2001

lavur cun avegnir 2002

lavoro per tutti 2003

dapli supplements d’uffants 2004

egualitad da pajas 2006

dapli respect per ina lavur digna 2007

lavur per tuttas e tuts 2009

dapli protecziun, paja e renta 2012

paja minimala 2014

Senza lavur è la vita lungurusa

Il Radio Rumantsch ha realisà 2005 ina emissiun cun il titel “Senza lavur fiss la vita lungurusa”, ina emissiun per l’emprim da matg. A pled vegnan tranter auter in sindicalist ed in directur da banca.