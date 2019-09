Pli baud eri pratica usitada ch’ils purs engraschavan portgs per lur basegn da charn. La meztga aveva lieu sin il bain puril l’atun u l’enviern. La raccolta era en clavà. La batgaria era sco ina recumpensa per il prestà, en vista da tut il bun e delizius che la famiglia gidava legramain a preparar.

Sch’in pur aveva basegn d’agid cun mazzar e sventrar l’animal devi batgers che vegnivan a schurnada. Uschia vegniva fatg batgaria era tar la famiglia Caviezel a Martina avant var 30 onns.

Il pur Jachen Schlegel da Guarda ha la fortuna dad esser oriundamain mazler. Betg mo per quai, ma er per amur da la tradiziun ch’el vesa ir a perder cuntinuescha el cun persvasiun sia batgaria da chasa. E betg il davos bain er pervi da la “tschaina benedida”...

Giuliana Columberg da Lumbrein è creschida si cun la tradiziun da la “mezca da casa”. Perquei cumpra ella ussa in portg engraschà tar in pur e lascha vegnir il mazler a chasa. Per ella èsi in plaschair da preparar las liongias sco ella ha emprendì da la mamma.

Tge è sa midà?

Nora Casanova da Lumbrein sa regorda da la "mezca" en sia uffanza e giuventetgna

Batgaria per part a chasa - agid professiunal en mazleria

Prescripziuns d'igiena e protecziun dals animals - tge resta da la tradiziun?