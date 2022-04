Quests daners che la Chadaina da Fortuna ha rimnà vegnan duvrads en l’Ucraina sezza per fugitivs interns ma era en pajais vischinants sco la Pologna, la Rumenia u la Moldavia.

Judith Schuler – «Il mument vai anc per agid d’urgenza»

114 milliuns per l’Ucraina

4 milliuns francs èn fin uss vegnids duvrads. Quai per alloschis d’urgenza e vivonda. Ma er daners bluts survegnan ils fugitivs. Quai per pudair cumprar quai ch’els han il pli basegn. Ultra da quai èn er gia schurnalists ucranais vegnids equipads e scolads per ch’els pon vinavant rapportar sur da la guerra.

Ils daners ston vegnir duvrads uschè effizient sco pussaivel.

La Chadaina da Fortuna lavura ensemen cun partenaris. Tuts projects da quests partenaris – 12 fin uss – han pudì vegnir finanziads. Uss pon ils partenaris er inoltrar projects pli gronds.

Igl è impurtant da parter en bain ils daners.

Ma Judith Schuler da la Chadaina da Fortuna accentuescha en vita e cretta ch’i n’è betg prudent da duvrar ussa tuts daners. L’entira Europa gidia, ma quai vegnia a sa midar. La Chadaina da Fortuna vul era anc gidar en in onn. Perquai saja impurtant da parter si ils daners.

