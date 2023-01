audio 49avel Top Pop Rumantsch: Paula Mia & Tumasch è 02:41 min, ord Actualitad dals 29.10.2022. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 41 Secundas.

Cun 13 onns ha Paula Mia gudagnà la concurrenza «Chanta er ti». Da quai temp era Tumasch è alias Thomas Cathomen gia turnà insaquants onns en il Mexico nua ch’el è naschì. Per il mument è la chantautura da Glion per in semester en l’exteriur, numnadamain a Gent en Belgia. Il musicist Tumasch è è percunter turnà en Svizra – almain per in mument.

audio Paula Mia e Tumasch è – «Enzatgei bi» (versiun da studio) 03:15 min, ord Actualitad dals 29.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 15 Secundas.

Sco duo han els registrà il 49avel Top Pop Rumantsch «Enzatgei bi». La chanzun è naschida ensemen cun il producent Manfred Zazzi en ils Aquarium-Studios. Cumenzà ha la producziun be tranter l’artista e l’artist. Ensemen cun il producent è la cumposiziun lura daventada pli e pli cumplexa cun differents instruments ed elements electronics. Pliras versiuns pli tard pon els ussa preschentar la proxima ediziun dal Top Pop Rumantsch.