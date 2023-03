Il chor da la Claustra da Mustér è sa deditgà a l’ovra «A Mass for Peace» da Karl Jenkins. Il toc è pli che actual. Tenor il dirigent, Clau Scherrer, pon ins cun chantar dar puspè speranza en in mund che para plain crisas.

Il chor marscha en il tact, accumpagnà d’in tambur. Suenter intgins tacts vegn l’emprima melodia, ina chanzun da schuldada. Uschia cumenza «The Armed Man: A Mass for Peace» dal cumponist da la Valisa, Karl Jenkins. Quell’ovra descriva il decurs d’ina guerra. I cumenza ritmic, bunamain cun speranza. En il decurs sa mussan dentant las sgarschurs da la guerra. La messa finescha cun il messadi «Better is peace than allways war» – meglier la pasch ch’adina be guerra.

Dapli davart «The Armed Man: A Mass for peace» Avrir la box Serrar la box Cun sia ovra «The Armed Man: A Mass for peace» ha il cumponist da la Valisa, Karl Jenkens (*1944), cumponì ina da las pli enconuschentas ovras classicas cunter la guerra. Deditgada è ella a las victimas da la guerra dal Cosovo. Quella aveva chaschunà plirs 1'000 morts e plirs 10'000 fugitivs. Er sch’ella sa numna «Messa» na duai il toc betg mo esser in’ovra cristiana ed europeica. Il cumponist nizzegia sco inspiraziun texts or da pliras autras linguas e culturas. Uschia cuntegna ella tranter auter in’uraziun muslima, in text or dal Hinduissem ed ina poesia giapunaisa che descriva las consequenzas da la bumba atomara sur Hiroshima. L’emprima preschentaziun da l’ovra è stada l’onn 2000 a Londra. Dapi lura vegn ella preschentada adina puspè, er da chors laics. Cun in sguard sin ils programs e flyers da concerts para che l’ovra vegn preschentada anc in pau dapli, dapi che la guerra en l’Ucraina ha cumenzà. Ina impressiun musicala da l'ovra datti sisum quest artitgel.

Dar speranza suenter in grev temp

La direcziun dal chor enturn Clau Scherrer ha elegì quell’ovra sapientivamain. Cun ina pandemia, la guerra en l’Ucraina ed ulteriurs conflicts hajan surtut ils giuvenils gì in grev temp.

Els [ils giuvenils] èn savens vegnids emblidads. E lura avain nus pensà che quai fiss ina bella chaschun da laschar vegnir a pled ils giuvenils che pon chantar per la pasch.

La lavur vi da l’ovra cun ils giuvenils haja fatg grond plaschair. Il toc cuntegna plirs elements tipics da musica contemporana. Uschia vegn tranter auter sbragì durant il toc – in simbol per las sgarschurs da la guerra. Quai saja per blers insatge spezial, cun quai ch’i n’è betg «musica bella». Il messadi da l’ovra saja fitg ferm – e quel saja vegnì nà bain, di el en l'intervista cun RTR.

audio Intervista cun il dirigent Clau Scherrer 04:48 min, ord Actualitad dals 20.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 48 Secundas.

Legenda: Cun la cultura e cun la musica possian ins far fitg bler, manegia Clau Scherrer. RTR

Enavos tar las ragischs musicalas

La messa cuntegna pliras parts solisticas. Quella surprenda la mezzosopranista da Breil, Salome Cavegn. Sis onns ha ella chantà en il chor. Da star paucs onns pli tard sco solista davant il chor, saja fitg spezial, di ella. Quai vala er per il connex (anc) pli actual da l’ovra:

Jau crai che nus essan en in temp vairamain stgir, e cun quai è il messadi anc pli ferm.

La part preferida da la chantadura saja ina part che sa numna «Now the guns have stopped» (engl. Uss taschan las armas). Quella cumenza «sco or dal nagut». En il toc sa fa la solista reproschas che ses conturns na vivan pli e ch’ella ha survivì en in mund cumplettamain destruì. «Ina situaziun emoziunala, bunamain intima», di ella, cunzunt sch’ins ha ils maletgs ord l’Ucraina en il chau.

audio Solista Salome Cavegn davart in'ovra fitg actuala 02:40 min, ord Actualitad dals 20.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 40 Secundas.

Public commuventà

Las reacziuns suenter l’emprim concert sajan stadas fitg positivas, uschia Salome Cavegn. La glieud saja propi stada tutgada. L’ovra seza saja bain chapibla, betg cumplitgada. Cunquai vegnia er il messadi transportà bain.

Legenda: Cun ses chant ha la solista Salome Cavegn commuventà il public. RTR

Cun la cultura e cun la musica possian ins far fitg bler, manegia Clau Scherrer en l'intervista. Perquai stoppian ins er nizzegiar la schanza da far e crear insatge bel. Modas e manieras per far quai, dettia bleras, uschia il dirigent. «E chantar n’è segir betg la pli tuppa», di el, bunamain cun in surrir.