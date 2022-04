«Jau stoss far blers spagats»

Dapi 20 onns viva la dunna ch'è oriundamain dal chantun Lucerna, en l'Engiadina. Ensemen cun ses um mainan els l'hotel da famiglia «Bär Posta» a Zernez en la quarta generaziun. La magistra d’economia e sport ha gì da sa lavurar en en il mund da l’hotellaria.

Sfidas pretendan flexibilitad

Cun manar l'hotel ed esser en il medem mument mamma da trais uffants giuvenils haja ella adina puspè da chattar l’equiliber per accumplir tant ils giavischs dal giasts en l’hotel sco er esser qua per ils quitads e desideris dals uffants. Surtut il temp da pandemia è stà fitg pesant per la dunna sportiva cun ragischs en il Entlebuch.

Sco egualisaziun da la lavur professiunala è Andrea Emmenegger Patscheider il pli gugent en la natira.

Mia droga è la natira.

Per s’integrar il pli bain pussibel en la vischnanca en l'Engiadina Bassa, haja ella prendì a cor il cussegl da ses sir ed ha emprendì rumantsch. Oz è quai er la lingua dal mintgadi en famiglia.