Cumenzà sia carriera professiunala ha Andrea Gutgsell da Samedan cun in giarsunadi sco mecanist da maschinas agriculas. Suenter ha l’um che viva cun sia famiglia a Segl lavurà en differentas interpraisas, surtut en la vendita.

Jau hai gia vendì vin, biera, café, assicuranzas ed er cusseglià ils clients d’ina banca.

Dapi il 2019 è l’um da 57 onns emploià tar l’uffizi da scussiun a Samedan. Sco cuntrapais a sia lavur che sa er ir a la substanza, ha Andrea Gutgsell plirs hobis. Tranter auter ha el cumenzà a scriver. Entant è cumparì in cudesch per uffants ch’el ha deditgà a ses figl Gian Enea ed in roman per creschids duai vegnir stampà anc quest onn. Ultra da quai è il bab da trais uffants er engaschà en il mund da teater ed el è er commentatur tar l’Olympia-Bobrun a San Murezzan.