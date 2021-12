La poesia rumantscha po vegnir dividida en avant e suenter: Avant Andri Peer e suenter Andri Peer. Avant gieva ella en rima, suenter era tut auter. Andri Peer ha revoluziunà la poesia rumantscha, ma senza tschuncar sias ragischs, sco ch'el scheva. Ch'el saja memia grev da leger ed encleger as lamentavan ils ins, ch'el haja avert la poesia rumantscha vers il mund (modern), constattan cun reconuschientscha ils auters.

Gallaria da fotografias

1 / 9 Legenda: Andri Peer (a dretga), il pli vegl da quatter fragliuns, ca. 1930 Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR 2 / 9 Legenda: La famiglia Peer, ca. 1970 Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR 3 / 9 Legenda: Peer sco signun en il film «Il pag» da Willy Walther, 1971. Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR 4 / 9 Legenda: La scola cumplessiva a Lohn en Val Schons, 1943. Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR 5 / 9 Legenda: Peer scu Jörg Jenatsch en il film biling «Il pag / Die Wette». Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR 6 / 9 Legenda: Andri Peer il magister, onns 1970. Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR 7 / 9 Legenda: Andri Peer e Cla Biert davant il Piz Linard, ca. 1946. Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR 8 / 9 Legenda: Poesia Furnatsch: Peer ha scrit sin tut ils scrits pussibels. Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR 9 / 9 Legenda: Andri Peer en sia stanza da lavur en la chasa a Winterthur, 1983. Funtauna: Relasch Andri Peer, Archiv svizzer da litteratura / Biblioteca naziunala ed Eredis Andri Peer ©. RTR

Ils 19 december 2021 avess el accumplì ses 100avel anniversari – per quest'occasiun avain nus svutrà en ils archivs radiofonics e chattà in relasch ritg d'intervistas e tuns originals dal grond poet ladin. Per ses giubileum laschain nus reviver la vusch sonora dad Andri Peer che ans raquinta da sia moda da lavurar sco magister-scriptur, da sia relaziun cun l'Engiadina ed il rumantsch sco lingua litterara e davart il giavisch da vegnir chapì e renconuschì.