Gl'onn 1822 han plirs scolars da la «scola chantunala evangelica», sco ella vegniva numnada lura, exprimì il giavisch d'astgar emprender in instrument. La conferenza da scolasts ha acceptà quest giavisch ed uschia han ins fundà ina uschenumnada «musica tirca» che dueva gidar da far ils exercizis militars ch'eran lura era part da l'urari da la scola chantunala. Quella musica tirca vegniva numnada «Musica da cadets» ni «la cadetta» sco nus schain.

La musica da cadets na giugava ils emprims decennis nagina gronda rolla, era plitost in moviment a l'ur. Il 1845 è la musica schizunt vegnida abolida durant trais onns per motivs da disciplina, uschia ha raquintà Arnold Spescha, l'anteriur conrectur da la scola chantunala ed enconuschider da l'istorgia da la musica instrumentala en il Grischun e l'istorgia da la musica da cadets.

audio Arnold Spescha: «La cadetta sto viver e flurir vinavant» 13:04 min, aus Artg musical vom 25.03.2022. abspielen. Laufzeit 13 minutas 4 Sekunden.

Il 1848 è la cadetta lura puspè stada lubida cun in reglament exact da recrutaziun, nua ch'era la confessiun ha giugà ina rolla.

Ils tamburs e trumbettists da la cadetta eran adina puspè confruntads cun reclamaziuns pervi da disturbis da canera ed ils instructurs da la musica han adina puspe stuì supplitgar la direcziun per megliers instruments. Bunamain adina han las autoritads lubì questas dumondas e plaunet e sa svilupà il dumber sco er la qualitad da la musica. L' onn 1910 dumbrava la cadetta 50 commembers.

06:56 video Film per il giubileum (al cumenzament manca il tun) Or da RTR dals 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 minutas 56 Sekunden.

In impurtanta persuna per il svilup da la cadetta ils onns tranter las duas guerras mundialas era Ludwig Deutsch. Il 1914 è el vegnì instructur da musica a la scola chantunala Cuira ed ha dirigì durant 29 onns la cadetta ed uschia era dà tempra a la vita musicala da l'entir chantun Grischun.

Suenter Ludwig Deutsch ha Erwin Egli surpiglià la musica da cadets fin sia mort nunpspetgada il 1971. El ha manà la cadetta a plirs buns resultats a festas chantunalas da musica, betg il davos era perquai ch'adina dapli students dal seminari da scolasts èn stads commembers. Studentas han dastgà vegnir commembras en la cadetta pir dapi la midada dal reglament l'onn 1974.

Gronds merits per la cadetta ha era Raimund Alig. El ha surpiglià la direcziun il 1989 e midà la formaziun en ina musica d'armonia. Il 1997 ha la cadetta cun ses dirigent Raimund Alig festivà il giubileum da 175 onns cun in disc cumpact, ina turnea tras l'entir chantun e cun in grond concert festiv a Cuira.

audio Iso Albin: «I manca l'interess» 08:44 min, aus Artg musical vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 8 minutas 44 Sekunden.

La festa da 200 onns è vegnida fatga en in rom pli mudest, pertge il dumber da musicantas e musicants è sa reducì marcantamain e sin moda tragica. Divers motivs èn la raschun, betg il davos era la mancanza d'interess, sco Iso Albin, scolast da musica e commember da la cadetta, ha ditg en l'intervista cun RTR.

Per il giubileum datti era in'exposiziun en l'emprim auzada da la scola chantunala a Cuira. In’interessanta survista da l'istorgia, documents, uniformas, anecdotas, videos ed audios ch’i vala segiramain era la paina dad ir a guardar.

Ord l'exposiziun

1 / 5 Legenda: Ina fotografia da la Musica da cadets enturn 1890. RTR, Hugo Schär 2 / 5 Legenda: Ina mondura pli veglia dals cadets. RTR, Hugo Schär 3 / 5 Legenda: Ed anc ina da las monduras pli veglias. RTR, Hugo Schär 4 / 5 Legenda: Placat ord l'exposiziun, fotografia dal 1961 (l'um a sanester è Arnold Spescha, «Kapellmeister» da la cadetta ed anteriur conrectur da la scola chantunala ) RTR, Hugo Schär 5 / 5 Legenda: La chanzun da la «Kanti» che vegn er duvrada en il trio dal marsch «Zur Jubelfeier» da Erwin Egli. RTR, Hugo Schär

