Promover, tgirar e collectar la musica indigena – quai è in dals pensums da RTR. En in seria da stad fa lArtg musical viadi tras questa producziun da chant e musica fatga da RTR ils davos 38 onns. Sut il titel NOSTALGIA porta lArtg musical en ina 5avla part registraziuns dals 2015-2019. Nus udin ils chors da: Surses, Ligia Grischa, Sevgein, Ardez, Donnas da Vaz, CantAurora, La Cumbricula Engiadina ed il chor baselgia s. Gions da Mustér. Lura las musicas da: Danis-Tavanasa, Trun, Sagogn, Zernez, Sent e las furmaziuns: Calamus Trio, Blaskapelle Blazenka Engiadina, Maria Wesseling & Clau Scherrer, Sara-Bigna Janett & cumpagnia e Vincente Ferrer & Clau Scherrer.

Ils titels en l'emissiun