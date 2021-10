L'emissiun Artg musical vegn extendida davent il settember sin duas uras, perquai il titel «Artg pli lartg». Mintga dumengia suentermezdi da las 14:00 fin las 16:00 pudais vus tadlar musica da differents geners, registrada da RTR e da las autras unitads da la SRG SSR.

Suenter 38 onns emissiuns da musica tar RTR è il redactur e producent da musica Giusep Giuanin Decurtins ì en pensiun bain meritada. Ses successurs èn Hugo Schär e regularmain er Jachen Prevost.

En ses emprim Artg musical preschenta Hugo Schär las pitschnas midadas che l'emissiun survegn. Sper extender il temp d'emissiun duai era il radius da la musica vegnir midà in zic. L'idea oriunda da l'emissiun na vegn betg midada. L' Artg musical duai esser e restar in caleidoscop da tut quai che capita en la scena da musica en Svizra rumantscha, en il Grischun e sur ils cunfins da noss chantun. L'Artg musical vul era en l'avegnir restar datiers da musicistas e musicists rumantschs, saja quai da professiun u laics, ed adina puspè preschentar novas registraziuns e represchentaziuns. (Quai era via youtube). Cunquai che l'emissiun «La classica» vegn stritgada ord il program da RTR, daventa l'Artg musical er la tribuna per musica classica.

En l'emprima emissiun (14:00 - 15:00) dal «nov» Artg musical preschentain nus a vus ina schelta da registraziuns fatgas ils davos 40 onns da RTR. Da las pli veglias dals onn 80 fin las pli novas da quest onn.

En la segund'ura Artg musical preschentain a vus registraziuns naziunalas, vul dir registraziuns che SRF, RTS, RSI u RTR han fatg. La pli gronda part èn registraziuns directas (live) da concerts, festivals, emissiuns da radio u festas da musica.