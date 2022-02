La pandemia restrenscha il chant da chors, ma quai n'è nagin motiv da bittar la faultsch en chanvà. Chantai - chantez puspè, na laschai betg tiers che restricziuns e mascrinas sepuleschan voss plaschair da chantar. Cun quest emissiun vulain animar da betg dar si il chant e da tgirar quest prezius rom da nossa cultura.

Da la rolla da las associaziuns en general e durant il temp da pandemia discurrin nus cun Lucretia Bärtsch, la presidenta da l'Uniun chantunala da chant dal Grischun. Ella po era raquintar co l'uniun (federala e chantunala) po sustegnair e motivar ils chors. Nus vulain savair da Barbara Camichel, la presidenta dal district Engiadina, Bregaglia, Valle di Poschiavo e Val Müstair co che la situaziun actuala sa preschenta en ses district e co l'agid e sustegn funcziuna en las valladas.

Ils interprets en il studio

Igl è in'emissiun communabla cun RTS. Il moderatur Jean-Marc Richard ha envidà da la Svizra franzosa la furmaziun «Singtonic», in quartet dad umens (Thierry Dagon, Matthias Müller, Etienne Hersperger, Hans Frauchiger) e la pianista Véronique Piller che fan ina sort cabaret vocal. Dal Grischun è da la partida il chor da giuvenils «incantanti» e ses dirigent Christian Klucker. Quest onn po incantanti festivar ses anniversari da 20 onns.

Omaduas formaziuns han inaugurà il nov studio da RTR, la Studio Lounge, e quai betg mo accusticamain ma era visual. Nus avain fatg videos da las preschentaziuns da Singtonic ed Incantanti.

Chant en maletg – incantanti

incantanti - Himni al sulegl
incantanti - Kaikki Maat
incantanti - Armottoman Oza
incantanti - Spazzacamin
incantanti - Mamma Mia e Money, money
incantanti - Shosholoza
incantanti - Ndikhokhele
incantanti - Mona Muh
incantanti - Indodana
incantanti - L' En
incantanti - Rosas Pandan

Plinavant a pled vegnan Christian Klucker, dirigent dad incantanti che ha fatg bleras experientschas cun emprovas virtualas (er main bunas) e Thierry Dagon, chantadur da la furmaziun Singtonic e commember da suprastanza da l'Uniun svizra da chors.

Chant en maletg – Singtonic

Singtonic - Lebewohl gute Reise
Singtonic - Ne partez pas sans moi
Singtonic - Buona sera signorina
Singtonic - Dis Monsieur Gordon Cooper
Singtonic - Sebastasse una canzone
Singtonic - L'amour est un bouquet de violettes
Singtonic - Swiss Lady

Impressiuns ord il nov studio RTR

1 / 10 Legenda: Singtonic – Véronique Piller (piano), da san.: Hans Frauchiger, Thierry Dagon, Matthias Müller e Etienne Hersperger RTR 2 / 10 Legenda: Ils chantadurs da Singtonic enturn lur pianista, Véronique Piller. RTR 3 / 10 Legenda: Thierry Dagon chanta per la presidenta da l'Uniun chantunala da chant dal GR, Lucretia Bärtsch. RTR 4 / 10 Legenda: Ils umens da Singtonic durant lur preschentaziun en il studio RTR. RTR 5 / 10 Legenda: Singtonic e lur accord final da la chanzun: Buonasera, Signorina. RTR 6 / 10 Legenda: Registraziun da video durant il chant da incantanti. RTR 7 / 10 Legenda: La formaziun incantanti en il nov studio da RTR. RTR 8 / 10 Legenda: Las chantaduras ed ils chantadurs da incantanti e lur maestro Christian Klucker. RTR 9 / 10 Legenda: Plaschair da chantar! RTR 10 / 10 Legenda: Concentraziun cumplaina durant il chantar. RTR

Las chanzuns en l'emissiun: