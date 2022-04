En l'Artg musical preschentain nus in quartet da dunnas (Dezibelles) ed in quartet maschadà (duas dunnas e dus umens) Cantuccini. Omaduas furmaziuns vocalas diverteschan sin aut nivel.

Dezibelles

Il quartet vocal da dunnas chanta a capella en tut sias furmas e colurs, da la classica sur la musica populara fin al pop e jazz. L'ensemble ha già pudì festivar plirs success a concurrenzas naziunalas ed internaziunalas e porscha sper ses nivel musical adina er in zic umor.

Il 2009 han Andrea Fischer, Mélanie Lacroix, Anna Liechti e Rebekka Bräm fundà il quartet vocal. Ed il 2019, ils 13 d'avrigl, han ellas dà in concert a Riom ensemen cun il Chor viril Surses («L'amour - Die Liebe»). En la halla plurivalenta han Dezibelles intgantà l'auditori cun lur vuschs e lur interpretaziuns da chanzuns dals pli divers stils.

Legenda: Dezibelles Da san.: Rebekka Bräm (sopran), Editha Lambert (alt), Daniela Villiger (mezzosopran) e Nicole Hitz (sopran) MAD

Il 2018 hai dà intginas midadas en l'ensemble, ed actualmain chantan Nicole Hitz (sopran), Aude Freyburger (sopran), Daniela Villiger (mezzosopran) ed Editha Lambert (alt) ensemen. Al concert il 2019 a Riom era Rebekka Bräm anc da la partida (mira fotografia survart).

Legenda: La constellaziun actuala da Dezibelles: Da san.: Aude Freyburger (sopran), Nicole Hitz (sopran), Daniela Villiger (mezzosopran), Editha Lambert (alt) MAD

Dezibelles chanta ovras or da bunamain 400 onns istorgia da musica ed ha edì fin uss quatter albums. Tar RTR èn ellas era gia stadas cura ch'ellas han preschentà lur album da Nadal.

Cantuccini

Il quartet sa cumpona da Nora Roth (sopran), Cordula Lötscher (alt), Res Würmli (tenor) e Philippe Rayot (bass). Tuts quatter han chantà communablamain durant plirs onns en ils chors da giuvenils da l'Academia da musica Basilea. Anc oz chantan tuts quatter en il Chor Basel, in chor ch'è sa furmà or dad anteriurs chors da giuvenils.

Legenda: Da san.: Philippe Rayot, Res Würmli, Cordula Lötscher e Nora Roth. MAD

Ina persuna che ha giugà e gioga anc adina ina ferma rolla è Susanne Würmli-Kollhopp. D'ina vart chantan ils «Cantuccinis» savens chanzuns da l'anteriura dirigenta. Da l'autra vart ha la cumponista mussà ad els, co ins metta ensemen in program da chant e co ins po preschentar chanzuns cun coreografias e cun effects teatrals.

Legenda: Cantuccini Da san.: Cordula Lötscher (alt), Res Würmli (tenor), Philippe Rayot (bass), Nora Roth (sopran) MAD

Il repertori da Cantuccini cumpiglia ina gronda paletta da chanzuns a capella, chanzuns popularas svizras e da l'entir mund sco era chanzuns or dal mund da jazz e pop. Il 2021 ha il quartet edì ses segund album: «Gfunde», suenter l'album «Blaui Nacht» dal 2016.