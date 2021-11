JUSI GR

L'orchester sinfonic da giuvenils grischun (Jugendsinfonieorchester GR) exista dapi il 2005. Quel è vegnì fundà cun la finamira da porscher a giuvnas musicistas e giuvens musicists da l'entir Grischun la pussaivladad da pudair sunar en in orchester sinfonic. Igl è la suletta pussaivladad da pudair sunar en in orchester pli grond cunquai che las scolas da musica grischunas èn repartgidas sur l'entir chantun e lunsch ina ord l'autra. L'orchester vegn purtà da l'associaziun da las scolas da chant e musica dal Grischun (VSMG). Dapi il 2005 datti mintg'onn d'atun in'emna da musica a Breil nua che giuvnas e giuvens exerciteschan intensiv durant in'emna per dar in concert. La direcziun stat mintg'onn en ils mauns d'ina musicista u d'in musicist da reputaziun. Quest onn èsi gartegià a l'organisaziun da pudair pladir la corifea austriaca Helmut Zehetner da Vienna. El è dapi il 1983 commember dals «Wiener Philharmoniker».

audio Intervista cun Christian Barenius 06:51 min, Artg musical dals 01.11.2021. laschar ir. Durada: 06:51 minutas.

Per il program 2021 ha Zehetner elegì in program che stat sut il motto «All'opera». Uschia datti d'udir diversas uverturas e «semperverds» ord il mund da l'opera. Er da la partida era quest onn la chantadura indigena da Breil, Salome Cavegn. Ella ha chantà trais arias, accumpagnadas dal orchester sinfonic da giuvenils grischun.

Legenda: Orchester sinfonic da giuvenils Il JUSI GR en acziun en il Titthof cun Salome Cavegn (mezzosopran) e Helmut Zehetner (dirigent). MAD, Martin Defuns

audio Chor da giuvenils svizzer - Da Bach fin jazz 01:00:14 min, Artg musical dals 14.11.2021. laschar ir. Durada: 01:00:14 minutas.

Da Bach fin jazz

Anc pli vegls che l'orchester sinfonic da giuvenils grischun è il Chor da giuvenils svizzer. Quella furmaziun cun giuvenils ord l'entira Svizra datti dapi 25 onns. Ella è vegnida fundada l'onn 1994 da Hansruedi Kämpfen e Pascal Mayer sin fundament d'ina idea da Hansruedi Willisegger. L'entschatta settember da quest onn ha la furmaziun puspè pudì dar in concert (suenter las restricziuns da corona). En la baselgia da la citad da Thun ed a chaschun da las «emnas da Bach» ha il chor chantà ovras da Bach, magari arranschadas en stil modern. Uschia datti tranter auter d'udir il praeludium nr. 9 da Johann Sebastian Bach en ina versiun da jazz.