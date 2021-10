Gadjolinos

Il quartet exista dapi il 2016 e sa cumpona da Christian Ruh e Dani Zürcher (ghitara), Marc Luisoni (violina) ed Augustin Maissen (cuntrabass) ch'è oriund da Trun ed abitescha era là. Il pievel viagiant numna las persunas che n'èn betg viagiants «gadjos». Ord quai han ils musicists creà lur num da la furmaziun «Gadjolinos», in num pli charin dal pled «gadjos», uschia ha ditg Augustin Maissen. El suna er cun autras furmaziuns sco per exempel cun la gruppa «Quintino». Cun Augustin Maissen hai jau pudì discurrer davart ils Gadjolinos e da la musica ch'els fan.

audio Intervista cun Augustin Maissen 05:13 min, Artg musical dals 04.10.2021. laschar ir. Durada: 05:13 minutas.

Ils quatter musicists sunan cun plaschair e grond gust il stil da musica dal pievel viagiant (Gypsy-music u musica da zagrenders, politicamain correct fiss «jazz manouche») a chaschun da concerts ed occurrenzas. Al festival CUN ART a Trun han ils Gadjolinos concertà questa primavaira en la sala da cultura. RTR ha registrà quest concert che stat er a disposiziun via PlayRTR sco podcast.

Filarmonia da chombra dal Grischun

L'orchester grischun è sa deditgà per ses nov portatun a la musica cun cumponists e musicists grischuns cun relaziuns u schizunt ragischs grischunas. Raffaele d'Allessandro è il figl d'in Talian e d'ina Grischuna ed è er en sia musica s'occupà cun il Grischun. Uschia ha el per exempel cumenzà a cumponer in'opera «Jürg Jenatsch» ch'è deplorablamain mai vegnida terminada. Las quatter parts da la sinfonia nr. 2 (op. 72 dal 1952) che nus tadlain èn dentant stretgamain colliadas cun questa opera.

audio Grischuns dal cor 58:47 min, Artg musical dals 10.10.2021. laschar ir. Durada: 58:47 minutas.

Er il terz cumponist è per uschè da dir in Grischun dal cor. Il Turitgais Oliver Waespi ha elegì la ditga grischuna da Sontga Margriata sco tema per sia ovra «La Partenza». I n'è betg l'emprima giada che Waespi elegia melodias u tematicas grischunas per sias ovras. Quell'ovra ha el cumponì per la concurrenza da cumposiziun da la Federaziun federala d'orchester il 2011 e gudagnà il prim premi. L'avrigl 2012 è «La Partenza» vegnida preschentada per l'emprima giada.

La ditga da Sontga Margriata Avrir la box Serrar la box Tenor la ditga ha Margriata lavurà set stads sin in'alp vestgida sco um e nagin saveva quai. Per casualitad percorscha il pastur giuven il secret da Margriata. Lezza plira e supplitgescha instantamain da betg tradir ella ed offrescha er divers regals. Il pastur na vul savair nagut da quai e na vul betg taschair. Sin quai lascha Margriata sfundrar il giuven en la terra e banduna l'alp. Ella lascha er pirir las ervas e staliva las funtaunas si l'alp. Ins n'ha mai pli vesì Margriata.

Paul Juon è naschì a Moscau, ha dentant ragischs grischunas. Ses tat era emigrà l'onn 1830 en la Russia sco pastizier da Masain. A Moscau ha Paul Juon er studegià violina e cumposiziun. Sin incumbensa dal violinist tudestg Max Strub ha Juon cumponì cun gust la burletta per violina ed orchester. En ina brev a sia figlia dal fanadur 1939 ha el scrit plain entusiassem da quella lavur. La Filarmonia da chombra dal Grischun accumpogna il solist sin la violina, Sebastian Bohren.