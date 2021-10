A chaschun dal «Di da la musica svizra» (16-09-21) han las quatter unitads da la SRG organisà in concert cun quatter talents da la sparta «Classical&Jazz Talents». Els èn extraordinaris en quai ch'els fan: il pianist da Locarno Alex Cattaneo (annada 1997), la flautista da Zuoz Luana Pereira Teixeira (2002), il cellist da Ecublens VD Jonathan Gerstner (2003) e la violonista da Basilea Anna Schultsz (2004). Els quatter èn sa preschentads a Lugano en in'emissiun directa or dal studio da radio a Lugano. Gia baud han tuts quatter fatg attent sin lur talent extraordinari. Nus vulain emprender d'enconuscher els pli datiers, per tadlar tge che motivescha els, tge che fatschenta els durant sunar lur musica.

Legenda: Ils quatter talents Da san.: Luana Pereira Teixeira, Anna Naomi Schultsz, Alex Cattaneo e Jonathan Gerstner RTR, Hugo Schär

Sco represchentanta da la Svizra rumantscha ha la flautista engiadinaisa Luana Pereira Teixeira sunà duas ovras classicas, «Syrinx» da Claude Debussy e la «Sonata per flauta e clavazin» da Francis Poulenc. La giuvna Engiadinaisa suna la flauta dapi ch'ella ha sis onns. Luana Pereira vala sco grond talent ed ha gia gudagnà pliras giadas l'emprim premi da la concurrenza «Entrada da la concurrenza da la musica da giuventetgna svizra» sco er l'emprim premi dal GKMV (Uniun chantunala da musica dal Grischun).

Anna Naomi Schultsz Avrir la box Serrar la box La giuvna è naschida il 2004 a Basilea ed ha gia cun dus onns prendì enta maun per l'emprima giada la violina ed ha gia gudagnà plirs premis per giuvens talents. Il schaner 2018 ha ella per exempel gudagnà l'emprim premi da la concurrenza da violina ollandaisa Lordens B.

Alex Cattaneo Avrir la box Serrar la box Il giuven pianist è naschì l'onn 1997 a Locarno. Dapi il 2008 studegia el clavazin tar ses docent Redjan Teyja al conservatori a Lugano. El ha dentant er plans da cuntinuar ses studi a Berlin, quai n'è dentant anc betg fixà. Il 2013 e 2015 ha el gudagnà la concurrenza svizra da giuventetgna e la categoria solist.

Jonathan Gerstner Avrir la box Serrar la box Il musicist dal chantun Vad, dad Ecublens, è in grond amatur dal cello. Dentant ha el er interess vid las medias socialas e la tecnica insumma. Sper la musica classica fa Gerstner er gugent musica da jazz, rock e pop sin ses cello. El è da l'annada 2003.

L'emissiun è vegnida moderada da Patricia Moreno (SRF2), Maria Victoria Haas (RTR), Francesco Biamonte (RTS) ed Olivier Bosia (RSI).