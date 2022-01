Per il concert d'orchester festiv per Nadal e Bumaun ha il dirigent Simon Camartin elegì in program zun variont. El diregia il L'viv National Philharmonic Orchestra da l'Ucraina e tranter auter er preparà cun las radund 40 commembras e commembers da l'orchester musica rumantscha, in'ovra da Duri Sialm.

Suita sursilvana

Questa suita ha Duri Sialm cumponì per clavazin ed ils nums da las singulas parts tradeschan l'origin da las melodias che Sialm ha nizzegià: Calonda mars – Til a cumin – Processiuns – Saults muntagnards – Ninna-Nanna. Per si'ovra ha il capocumponist da Mustér prendì chanzuns popularas, integrà melodias da baselgia dentant er fragments da la chanzun da cumin ed er chanzuns da durmir.

Il cumponist tschec Jiri Teml (*1935) ha orchestrà l'ovra da Sialm sin incumbensa da Simon Camartin. Tenor il maestro n'avess nagin pudì far meglier quai.

Solists indigens: Flurin Caduff e Josias Just

En il program da concert èn era da chattar arias ed in concert per clarinetta. Cun il bass-bariton Flurin Caduff (oriund da Danis-Tavanasa) ed il clarinettist Josias Just (oriund d'Andeer) è Simon Camartin restà sin sia lingia d'envidar musicists indigens sco solists a ses concert. Il giuven chantadur da la Surselva, Flurin Caduff, ha chantà cun grond engaschi ed energia trais arias ord operas enconuschentas. Il clarinettist da la Sutselva, Josias Just, ha persvadì cun sia interpretaziun dal concert per clarinetta ed orchester da Wolfgang Amadeus Mozart.

Il general Bachmann

Sulet ensemen èn ins ferm! Quai saveva il general Niklaus Franz von Bachmann cu el è vegnì elegì l'onn 1815 sco emprem schefcumandant da l'armada federala, l'emprim general che ha manà las truppas da tut ils chantuns. El ha surpiglià truppas inpau nunordinadas, in spiert da truppa u da corps mancava, quai devi silpli tranter las truppas chantunalas. Aifer curt temp ha Bachmann fatg tut per far ord ils contingents chantunals vairas unitads da cumbat, tranter auter ha el cumandà che tuts, schuldads ed offiziers, han da purtar ina faschetta cotschna cun ina crusch alva. El ha rescuvert la bandiera svizra ed uschia fulà via per noss emblem naziunal, nossa bandiera.

Legenda: Il general Niklaus Franz von Bachmann (1740 – 1831) è stà l'emprim general da truppas federalas. MAD

Niklaus Franz è naschì ils 27 da mars 1740 en il Freulerpalast a Näfels. Per preparar el sin sia carriera militara han ses geniturs tramess el en il collegi da Jesuits a Feldkirch (A) «Stella Matutina» e pli tard a Roma al «Collegio Nazareno». Cun be 16 onns è Niklaus Franz Bachmann entrà en il servetsch da Bourbons ed in onn pli tard è el gia vegnì cumandant d'ina atgna cumpagnia. Il 1778 ha il retg dals Bourbons, Ludvic XVI. onurà el cun la medaglia per ses merets. Durant la revoluziun franzosa è el vegnì ordinà a Rouen per mantegnair segirezza ed urden. Suenter l'assagl sin las Tuillerias (avust 1792) ha el stuì fugir enavos en Svizra. Il 1799 ha el survegnì la patenta sco inspectur general ed ha uschia pudì cumandar tuts regiments, batagliuns e millissas cun schuldads svizzers.

L'onn 1800 hai lura dà la surdada da bandiera memorabla a Schwabmünchen nua ch'el ha surdà a ses dus regiments da mercenaris svizzers (returnads da la Frantscha) ina standarta cun ina crusch alva sin fund cotschen. Cun quest act ha Bachmann inizià la nova epoca en l'istorgia da la crusch svizra.

«s'Schwiizer Chrüz»

La «General Bachmann Gesellschaft» da Näfels ha commemorà ses giubileum da 30 onns cun in act festiv ed ha incumbensà il cumponist e musicist glarunais, Christoph Walter, da scriver in marsch en onur dal general. L'emprim d'avrigl 2020 è stada la primaudiziun uffiziala dal marsch general Bachmann «s'Schwiizer Chrüz». Vitiers ha l'organisaziun er edì in disc cumpact dubel cun 43 titels. Igl è in program elegì cun premura da marschs militars che han in connex cun General Bachmann, cun ses conturn u cun l'istorgia svizra.

Intgins da quels èn d'udir en l'Artg musical ed intgins èn gia stads d'udir en l'Instrumentala dals 24-11-2021 sin RTR.