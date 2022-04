Duo Giovivo

Or dals dus pleds talians «gioia» (plaschair) e «vivo» (plain vita) han la Vallesana Muriel Zeiter e l'eufonist da Soloturn Fabian Bloch fundà il 2019 il duo Giovivo. Quest plaschair da viver e da far musica aud’ins en mintga toc ch’els sunan. Musicalmain n'enconuschan ils dus multi-instrumentalists quasi nagins cunfins, e sa sentan da chasa en ils pli divers stils. Per gronda part suna Muriel Zeiter il clavazin e Fabian Bloch eufoni. I dat dentant er tocs ch'els barattan ils instruments, e Fabian Bloch accumpogna Muriel Zeiter sch'ella suna flauta traversa u violina. Er Bloch suna anc ulteriurs instruments. La cumbinaziun d'instruments a flad cun instruments a tastas porta suns e tuns plaschaivels ed interessants.

Legenda: Duo Giovivo Muriel Zeiter e Fabian Bloch sunan ensemen otg instruments. MAD

L’atun passà han els edì in disc cumpact cun il num «Serendipity», quai che munta ina casualitad legraivla. Probabel è l'inscunter da la musicista vallesana e dal musicist da Soloturn stà ina tala casualitad legraivla. Ensemen fan els musica sin aut nivel, cun differentas cumbinaziuns d'instruments ed arranschaments interessants. L'emissiun Artg musical porta ina schelta da lur repertori.

Lucerne Chamber Brass

La segunda furmaziun, l'ensemble Lucerne Chamber Brass, è ina furmaziun d'instruments da sturs (trumbettas, corn, posauna e tuba). Per lur disc «Erschallet, Trompeten» han els dentant er tschertgà la cumbinaziun cun instruments da tasta. Pader Theo Flury suna l'orgla ed il cembalo. La registraziun han els fatg en la baselgia claustrala da Nossadunnaun, fitg adattada per il stil da musica pompus e festiv.

Legenda: Lucerne Chamber Brass Da san.: Basil Hubatka, Philipp Hutter, Philipp Schulze, Pirmin Rohrer e Daniel Schädeli MAD

L'october 1999 è l'ensemble vegnì fundà a la Scol'auta da musica Lucerna, ed oz tutga quel tar ils pli enconuschents ensembles d'instruments a flad da la Svizra. Finamira dal quintet è da far pli enconuschenta la musica da chombra per instrumentalists a flad – e da preschentar quella a divers concerts, festivals, en ils radios u er sin turneas en ed ordaifer la Svizra.