In rapinament tranter famas e vardad

Il gimnasiast Axel Sven Springer svanescha ina notg or da sia stanza da l'internat al Lyceum Alpinum Zuoz. Tge è capità cun il biadi dal mogul da medias tudestg Axel Springer? Quai na lessan betg mo savair sia famiglia, mabain er la polizia e las medias internaziunalas.

En questa istorgia, ch'è capitada il 1985, vai per vita e mort. In descendent prominent vegn rapinà – il pretsch da liberaziun èn 15'000'000 DM. Ma en las medias vegn mess en dumonda sch'i sa tracta propi d'in crim, ubain tuttina be d'in pluffer skerz.

I va per il gust da l'aventura, per grondaschia, per aviditad da daners e naìvitad cun ina gronda purziun energia criminala.

Fabia Caduff ed Anna Serarda Campell han retschertgà davart il cas.