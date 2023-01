Suenter in accident l’october dal 2020 è la vita da Beat Grond sa midada cumplettamain. Il magister pensiunà è sa disgrazià cun l’e-bike durant in’excursiun en il Vnuost (Tirol dal sid). Sias blessuras: ina ruttadira dal 7avel spundigl, rut duas costas e ferì il gnerv da l’egl sanester suenter in sfratg sin il chau.

Jau hai badà subit che jau n’hai gì nagin sentiment pli en las chommas.

Fortuna en la disfortuna

Beat Grond è tras sias feridas tetraplegicher. Tuttina riva l’um da 77 onns da muventar sia bratscha ed er duvrar ella. Quai saja pli probabel d’engraziar a l’emprim agid suenter l’accident tras in sanitari da la Germania u er a l’operaziun immediata fatga en l’ospital a Bulsaun. Suenter quella ha il Jauer passentà nov mais en il Center per paraplegia svizzer a Nottwil. In temp cun blers muments bass ed auts. La situaziun saja anc vegnida engrevgiada tras las restricziuns da visitas pervi da la pandemia, uschia Beat Grond.

Tut sia vita è sa midada

Avant ses return a chasa il fanadur 2021 haja lur abitaziun gì da vegnir adattada per sa muventar cun ina sutga cun rodas. Grazia ad in motorin che tira la sutga da rodas po el er ir en gir tras vischnanca. Tuttina è Beat Grond dependent d’agid.

Quai che jau na vuless insumma betg è cumpassiun.

Realisà quant ferm che sia vita é sa midada dapi l’accident, haja’l pir successivamain. Grat saja el surtut per il sustegn da sia dunna, la famiglia e la Spitex. Senza na pudess el betg pli abitar a chasa. El emprova da simplamain far il meglier ord la situaziun e pigliar mintga di sco ch’el vegn.