Braida Pinggera lavura dapi 12 onns tar la Viafier retica, actualmain en Engiadina Bassa. Là nua ch’ella ha gia fatg l’emprendissadi sa sentia la Sentinra simplamain bain. La figlia da purs è colliada ferm cun sia famiglia ed ama sia patria. Quella giauda ella er faschond differents sports ora en la natira. Ultra da quai cuschina el fitg gugent sezza.

En la vegliadetgna da 22 onns è sa sviluppada tar la dunna sportiva in disturbi da nutriment, l’uschenumnà «Binge Eating Disorder».