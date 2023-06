«Chantez-vous Suisse?»

Inscunter musical interregiunal: Tschintg musicistas e musicists da tut la Svizra passentan in’emna en l’ospizi sin il Pass dal Son Gottard per far musica ensemen. I va però er per la plurilinguitad e l'in sper l'auter da las linguas e culturas en Svizra.

Per ch'il project po cumenzar glindesdi ad uras èn las musicistas ed ils musicists s'entupads gia dumengia saira sin il San Gottardo. Suenter ina notg sin radund 2'100 meters sur mar è Mattiu che represchenta la Svizra rumantscha optimistic per l'emna musicala. I saja adina spezial d'entrar en ina nova gruppa da persunas, l'emprima sentupada saja dentant stada buna.

Per mintga regiun linguista èn da la partida in musicist u ina musicista: «Mattiu» (Mattiu Defuns) per la Svizra rumantscha, Christoph Trummer da la Svizra tudestga, Marc Aymon da la Svizra franzosa e Chiara Dubey per la Svizra taliana. La rappunza svizra-dominicana «La Nefera» (Jennifer Perez) – è sin il Gottard la vusch da las persunas en Svizra cun ina biografia da migraziun.

audio Mattiu: «Jau sun ì a letg cun in bun sentiment» 04:38 min, ord Actualitad dals 26.06.2023. Maletg: RTR, Elias Tsoutsaios laschar ir. Durada: 4 minutas 38 Secundas.

Differentas linguas ed anc dapli dialects

Sin il Pass dal Son Gottard èn sper musicistas e musicists da las differentas regiuns linguisticas da la Svizra er preschents collegas da redacziuns en l'entir pajais. Quai munta forsa er difficultads da chapientscha – sch'ins na vul betg gist guntgir en l'englais. Lingua è identitad e l'identitad per il dialect è en Svizra tudestga enorma. Quai badan ins be gia cun dar in'egliada en la squadra da la Svizra tudestga SRF, nua ch'i dat ina redacziun da dialect. André Perler è linguist e dialectolog e lavura en questa redacziun, in redactur che discurra perfin er rumantsch.

Dialects dettia en tuttas parts da la Svizra, di Perler. Quei dentant en differentas dimensiuns. Ch'i dettia dialects regiunals saja en sasez normal, però haja la furmaziun dals stadis naziunals en l'Europa avant plirs tschient onns gì effect sin quels. Il stgaffiment da las linguas naziunalas respectivas è resultà u en in scumond dals dialects u han pers lur prestige.

audio André Perler davart ils dialects 05:20 min, ord RTR Audio dals 27.06.2023. Maletg: SRF laschar ir. Durada: 5 minutas 20 Secundas.

Quatter linguas naziunalas en in pajais cun var 8 milliuns persunas – la Svizra ha in status spezial e quai è er il motiv per celebrar sin il Gottard la plurilinguitad cun tschintg musicistas e musicists.

La plurilinguitad uffiziala da la Svizra avain nus – ironicamain – d'engraziar a Napoleon ch'ha vulì stabilir la Republica helvetica.

Quai cun la Republica helvetica n'ha lura, la fin dal 18avel tschientaner, dentant betg funziunà – quella saja svelt stada passada ed il tudestg haja puspè dominà. Quai di il linguist e professur per plurilinguitad a l'universitad a Friburg. Da quel temp n'haja anc betg dà il rumantsch sin livel statal. Pir il 1938 ha il pievel decis en ch'il rumantsch duai daventar la quarta lingua naziunala.

audio Marietta Cathomas: Rumantsch sco lingua clav 00:16 min, ord RTR Audio dals 27.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 16 Secundas.

Sco Rumantschas e Rumantschs hajan ins avantatgs, quai pervia la bilinguitad sin territori rumantsch. Uschia sajan ins confruntà cun ina lingua romana e da tschella vart er cun il tudestg – ina lingua germana. Quai gidia tenor la linguista da RTR, Marietta Cathomas, d'emprender in'autra lingua da quellas famiglias linguisticas.

Uschia tuna plurilinguitad sin il Gottard

audio I tuna e suna tar las provas 07:33 min, ord RTR Audio dals 27.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 7 minutas 33 Secundas. audio Colliaziuns cun il rumantsch an era ils collegas da lavur 12:13 min, ord RTR Audio dals 27.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 12 minutas 13 Secundas.

Ina nova chanzun plurilingua

La finamira e sfida cuminaivla è da cumponer ina nova chanzun en quatter respectivamain tschintg linguas che represchenta e che tematisescha la plurilinguitad da la Svizra. Plinavant portan tut las musicistas e tut ils musicists cun els ina chanzun tipica da lur regiun linguistica. En il decurs da l'emna vegnan tut quellas chanzuns elavuradas ed interpretadas a moda plurilingua. Uschia pussibilitescha il project in'invista culturala e musicala en las regiuns linguisticas e spievla a medem temp era lur tratga cuminaivla.

Tgi fa part tar «Chantez-vous Suisse»?

audio Marc Aymon: il chantautur che ama l'art 02:57 min, ord RTR Audio dals 26.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 57 Secundas. audio Chiara Dubey: la chantadura che cumbina musica classica ed electronica 02:50 min, ord RTR Audio dals 26.06.2023. Maletg: Keystone RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 50 Secundas. audio Christoph Trummer: creschì si cun Polo Hofer 02:27 min, ord RTR Audio dals 26.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 27 Secundas. audio Mattiu Defuns: l'ambassadur dals chors 02:20 min, ord RTR Audio dals 26.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 20 Secundas. audio Jenifer Perez: la vusch per la Svizra cun migraziun 02:12 min, ord RTR Audio dals 26.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 12 Secundas.

«Chantez-vous Suisse?» Avrir la box Serrar la box «Chantez-vous Suisse?», quai è il titel dal nov project da radio da la SRG SSR, da la rubrica interregiunala «Ils auters, die anderen, les autres, gli altri». Quest lavuratori musical ha lieu saja sin il Gottard sco era sin ils emetturs SRF, RSI, RTS ed RTR.

«Chantez-vous Suisse?» live tar RTR

Radio RTR rapporta mintga di, dals 26 fin als 30 da zercladur, da las 16:00 – 17:00 en in'emissiun speziala live dal champ da musica sin il Son Gottard: Las audituras ed ils auditurs han uschia la chaschun d’emprender d’enconuscher las artistas ed ils artists, da persequitar lur lavur e d'udir lur musica ed istorgias. E natiralmain essan nus venderdi, ils 30 da zercladur, era da la partida al concert final da las duas artistas ed ils trais artists, sin il Gottard, in dals lieus simbolics per la Svizra.

audio «Chantez-vous Suisse?» 11:45 min, ord Ils auters dals 25.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 11 minutas 45 Secundas.