«Tut è vegnì in pau pli quiet, nagin stress, simplamain ina giada chillar,» quai di Flavio Peterelli. Sco el han era autras giuvnas e giuvens en il Grischun giudì d'avair dapli temp. Co els han nizzegià quest temp, mussan ils Cuntrasts en il film «Chill down – giuventetgna e corona».

Per impedir la lungurella han bleras giuvnas e giuvens cumenzà a far sport: raiver, far joga, schonglar u ir a far il joggen. Auters han cumenzà a cuschinar, zambregiar e far fotografias.

Maletg 1 / 13 Legenda: Anna Spinatsch RTR Maletg 2 / 13 Legenda: Cundrau Deplazes RTR Maletg 3 / 13 Legenda: Tamara de Gennaro RTR Maletg 4 / 13 Legenda: Dominic Huonder RTR Maletg 5 / 13 Legenda: Flavio Peterelli RTR Maletg 6 / 13 Legenda: Luana Rodrigues RTR Maletg 7 / 13 Legenda: Nico Schlegel RTR Maletg 8 / 13 Legenda: Sina Mara Candinas RTR Maletg 9 / 13 Legenda: Lorena Rotiroti RTR Maletg 10 / 13 Legenda: Curdin Richert RTR Maletg 11 / 13 Legenda: Gionina Spescha RTR Maletg 12 / 13 Legenda: Pablo Schmed RTR Maletg 13 / 13 Legenda: Menduri Stecher RTR

Il mund va sutsur, aber jau sun qua ed hai mes pitschen paradis.

Jau emprend trics da giugadurs professiunals ed emprov da far suenter els. Quest trics portan vinavant mai.