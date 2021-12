Ella è creschida si a Samedan en in mund tant protegì, ma en Nova Zelanda ha ella chattà il curaschi dad ir a studegiar linguas: germanistica e romanistica.

Dapi lura è la lingua e ses diever il center da la lavur ed interess da Claudia Schmellentin. Saja quai per crear ina grammatica per il rumantsch grischun u per retschertgar co che lingua inclusiva funcziuna. En quest Profil raquinta la professura per didactica a la Fachhochschule Nordwestschweiz davart sia passiun per la lingua e co che leger e chapir funcziuna insumma.