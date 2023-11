Il chor viril da Laax è in chor da tradiziun. Sper il chor maschadà ch’è vegnì fundà suenter emballescha el tranter auter pliras messas ad onn, ma era festas e autras occasiuns a Laax. Ma adina pli paucs umens chattan la via en las retschas dal chor. Perquai datti ussa pliras stentas co activar novs commembers, di il president René Buchli. En ina vischnanca che crescha sco Laax stoppia quai esser pussaivel da chattar novas vuschs.

Perquai envidian els il december umens interessads da vegnir a chantar trais exercizis e lura gist dar in pitschen concert da Nadal ensemen. La speranza saja che plirs chattian il plaschair da chantar e restian alura en il chor, di René Buchli. Co il success saja alura na possian ins betg dir, ma els sentian che quai dovria simplamain novs sforz per pudair mantegnair las uniuns culturalas a Laax. Era il club da ballape haja bregia da chattar commembers, di il president dal chor viril cun in rir. Tuttas uniuns hajan ils medems problems.

Chor d’uffants ha grond success

Tuttas uniuns è probabel fallà da dir. Pertge il chor d’uffants TICO, fundà da Umberto e Rinaldo Camathias il 2020, n’ha il mument betg problems da chattar chantaduras e chantadurs. Uschia haja els quest onn stuì far duas gruppas ed els vegnian era a sa preschentar quest onn en baselgia, declera Umberto Camathias. Tar ils uffants saja quai simpel da motivar els, lez tschertgian il nov e quai possian els porscher.

Quai è forsa era la differenza tar las persunas creschidas. Lezzas tschertgan betg exnum il nov ni experientschas novas, mabain forsa la cumpagnia, quai che fiss bun, ni il chant, quai che saja era bun, accentuescha Umberto Camathias che dirigia il chor viril da Laax ed il chor d’uffants. Il mument na saja betg planisà da far ina occurrenza communabla, ma la speranza saja gronda ch’ins possia animar ils uffants da chantar e la finala d’entrar in di era en in dals dus chors a Laax. Ma impurtant saja da chantar cun plaschair e quai possian ins far sco creschida e creschi, e sco uffant, accentuescha Umberto Camathias.