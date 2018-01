Friedrich Glauser (1896-1938) vala sco il bab dal roman criminal svizzer. El è enconuschent per sia empatia per las figuras, ch’i sajan victimas u delinquents, per settings da caracter intim, nua che il dialog tranter ils protagonists e lur psicologia èn pli centralas che l’acziun. Quai vala era per ses 5avel roman criminal cun il «Wachtmeister Studer», edì il 1937 sut il titel «Krock & Co», pli tard «Die Speiche». Era qua segua Jacob Studer minuziusamain mintga fastizs: È quest radi in indizi per il mecanist da velo Ernest Peer? Tge muntada han questas misteriusas brevs che circuleschan e tge connex han quellas cun il passà da l’ustier Carl Mischol? Tge rolla gioga il speculant Joannes Croc? L’anteriur sergent da polizia Jacob Studer na sa lascha betg manar giud via era cur ch’i succeda in segund murdraretsch en l’hotel Tschierv a Grava – in lieu fictiv en las muntognas che ha num en la versiun originala da Glauser «Schwarzenstein».