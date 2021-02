cuntegn

50 onns dretg da vuschar - Placats animads

La dunna è ina creatira simpla ed in pau cucca, in baterliera che è surdumandada en dumondas politicas. Ils placats da propaganda cunter e per il dretg da vuschar da las dunnas èn in spievel per ils maletgs e las rollas dad um e dunna ils davos 100 onns.