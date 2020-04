Sis emnas modus da crisa: Plaunsieu croda il palantschieu sura als ins sin il chau. Natiralmain pon blers giudair la primavaira cun restar a chasa. Dentant tge far sch’i dat er suenter passa in mais anc adina nagina normalitad? I dat da tuttas sorts quitads: depressiuns, temas d’existenza, isolaziun sociala, e quai tar giuven e vegl, tras tut las parts da la societad.Vita e cretta ha discurrì cun trais servetschs da cussegliaziun:

Servetschs psichiatrics dal chantun Grischun

Ina clera tendenza constateschan ils servetschs psichiatrics dal Grischun. Dapi Pasca retschaivan els marcantamain dapli dumondas da la populaziun sco er dapli cas psichiatrics d’urgenza. Ils psichiaters e psicologs porschan cussegl sur questa helpline, il link avra en ina nova fanestra dal chantun Grischun.

Chasa da dunnas a Cuira

Entant restan autras hotlines ruassaivlas – prest memia ruassaivlas, sco tar la chasa da dunnas, il link avra en ina nova fanestra a Cuira. Las cussegliadras supponan che bleras dunnas en miseria na chattan en temp da restricziuns betg avunda chaschuns per mitschar da las atgnas quatter paraids e na gughegian uschia betg da s'annunziar tar la chasa da dunnas.

Pro Juventute

La Pro Juventute, il link avra en ina nova fanestra percunter ha stuì auzar sias capacitads per pudair respunder a tuttas dumondas d'uffants e giuvenils. Ils teenagers sa drizzan envers il cussegliaders cunzunt via chat, sco il manader dals servetschs da cussegliaziun, Thomas Brunner, declera. Dapi l'entschatta da la crisa èn las dumondas via chat s'augmentadas per in terz.

In facit partan ils servetschs consultaads per questa emissiun unisono: En il proxim temp na dastgass la situaziun betg sa calmar uschè spert. Ed uschia èn ils profis a las hotlines ed en ils chatrooms vinavant qua per scadin sustegn.

Helpline Grischun Servetsch telefonic dal chantun per emprim agid psicologic:

081 254 16 36

(mintga di tranter las 09:00 e las 17:00)