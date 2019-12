Cuschina jaura cun in touch portugais

Aldina Forrer

Ella è oriunda dal Portugal, stad ussa dentant gia dapi passà 30 onns en la Val Müstair. Pervia da l’amur è la dunna restada a Müstair e ha tratg si ses dus uffants en la val, dapsera lavura ella sco cuschinunza en il hotel/restaurant Chavalatsch. Oz discurra ella perfetg Jauer ed è s'integrada senza problems.

Cuschinar è ina da sias passiuns ed uschia è la gastronomia portugaisa in grond tema en sia vita. Era en la cuschina dal restaurant Chavalatsch emprova ella d'integrar tscherts plats portugais, principalmain plats da pesch. Era sch'ella è maridada cun Arno Forrer, in um svizzer, n’ha ella betg emblidà sias ragischs portugaisas.

Maletg 1 / 3 Legenda: RTR Maletg 2 / 3 Legenda: RTR Maletg 3 / 3 Legenda: RTR

Aldo Giacomelli

Aldo maina cun sia dunna il hotel/restaurant a Müstair. Era sch’el è in Svizzer enconuscha el bain la cultura portugaisa. Uschia ha el gia visità il Portugal e la cuschina portugaisa fascinescha l'ustier. Aldo ed Aldina lavuran gia passa 30 onns ensemen.

Aldina è per mai sco ina figlia.

Tenor sias experientschas s’integreschian ils Portugais fitg bain en la val ed emprendian era svelt il rumantsch. E lur cuschina vegnia era appreziada dals indigens. Ils giasts sajan be fieu e flomma per ils plats cun in touch portugais che Aldina porschia en ses restaurant.

RTR actualitad 11:15