Avais Vus regurdientschas spezialas vid in magister/ ina magistra? In che cumenzava mintga di cun ina chanzun? In che fa/fascheva mintg’onn in teater cun sia classa? In ch’aveva in spiert da visiunari ed empruvava gugent ora chaussas cun sia classa?

Ha in magister pudì motivar Vus en moda apartia?

Ha ina magistra sveglià en Vus in talent/ ina passiun?

Ha in magister en vossa vita merità in «grazia fitg» tut spezial?

Ha il magister da voss uffants mussà in engaschament aparti en ina situaziun speziala?