Era en ses pli nov roman «Goldene Jahre» ans maina Arno Camenisch en in vitg en Surselva. Là stat dapi in mez tschientaner il kiosc da Margrit e da Rosa-Maria. Las duas dunnas han avert lur kiosc l’onn 1969, cur che l’Apollo 11 è sa tschentà sin la glina.

Il kiosc ha in pitschen tancadi ed ina reclama da glisch ch’ins vesa perfin giu da Breil. El è la centrala dal vitg. Tuts ston passar tar il kiosc, las duas amias vesan e san tut: il plevon che cumpra ses «heftli» scumandà, l’actura taliana che sto prender benzin, la Tour de Suisse u furbers ch'emprovan da cugliunar las duas dunnas.

Margrit e Rosa-Maria lavuran cun corp ed olma per lur kiosc. Ina simpatia speziala han ellas per pèrins d’amur, surtut per quels ch’èn cotg inamurads. Ensemen guardan ellas enavos sin ils megliers onns, apunta ils onns d’aur.

«Concept Camenisch»

Arno Camenisch resta en ses roman «Goldene Jahre» fidaivel a ses concept: istorgia cun blers muments prezius, stil tipic cun pleds en dialect svizzer ed en rumantsch ed il medem format cun 100 paginas. Questa giada è il cudesch en verd neon che fa pensar a la reclama da glisch dal kiosc famus.

