Not Vital uss er scriptur

Dapi trais onns è Not Vital possessur dal chastè da Tarasp, nua ch'el expona ina part da ses art. Uss ha l'artist scrit in cudesch cun il num «Kec'&frajas». Igl è gia ses segund cudesch, però ses emprim cun poesias. Dasperas datti en il cudesch er istorgias curtas or da la vita da l'artist.

Telesguard 17:40