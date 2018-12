Legenda: Illustraziun: RTR / Jon Bischoff

Igl è in di da bellezza da stad, temperaturas per passentar la notg dadora, in di amez las vacanzas da stad, la pli lunga stgiradetgna da la glina da quest tschientaner, durant passa 100 minutas èsi da vesair ina «glina da sang» al tschiel. In eveniment per marcar grass en l’agenda. Tge, Vus avais manchentà la glina cotschna da quest onn? – Be pazienza, la proxima stgiradetgna en tala lunghezza datti l’onn 2123.