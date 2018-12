Legenda: Illustraziun RTR, Jon Bischoff RTR

Sch'in pign cuntanscha ina vegliadetgna da 200 onns, alura è quai gea fantastic. Sch’in pign cuntanscha ina lunghezza da 48 meters sco quel sut Luven, alura è quai impressiunant. Sch’in pign survegn perfin in num, en quest cas la «Panera», alura è quai remartgabel.

E sche quella Panera vegn alura schizunt anc declerada sco monument svizzer da la natira, sche quella Panera survegn in artitgel en Wikipedia, sche quella Panera daventa in lieu da scuntrada per ina entira vischnanca, sche quella Panera attira medias e fullas da glieud cura ch’ella sto vegnir derschida la fin finala pervi dad ina malsogna, gea alura...!

Gea, sch'in pign cuntanscha tut quai che la Panera ha cuntanschì, alura avess el atgnamain merità da pudair star dretg si enfin ch’el cupitga da sasez.