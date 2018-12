Legenda: Illustraziun: Jon Bischoff RTR

L’Europa va en chalur. L’entir mund va en chalur. Temperaturas da record. Sitgira dapertut. Incendis immens en Svezia, fieus en Italia, Spagna, Grezia, California. Ed en Grischun datti mancanza d’aua sin las alps, la cultira è setga sco en zonas mediterranas, ils glatschers lieuan ad in luar e las autoritads publitgeschan in scumond da far fieu quasi en l’entir chantun. Entant fan ils climatologs alarm cun cifras, prognosas e scenaris. E tge fa la politica? E tge fa mintga singul da nus? E tge fas ti?

Fatgs e consequenzas Tut da la stad chauda 2018