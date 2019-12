Legenda: RTR, Jon Bischoff

Il pled «nozzettas» è bler memia gnoc e modest, per descriver quai che ha gì lieu la fin da favrer a San Murezzan. Akash Ambani e Shloka Mehta da l’India han festivà lur amur cun ina «pre wedding party».

E tge party, 850 giasts han fatg festa durant trais dis en l’hotel Palace ed en ina gronda tenda sin il prà da circus, inclusiv roda panoramica, glischnera ed atgna patinera. 15 gronds camiuns han manà il material ed il decor da l’Engalterra viasi en la terra fina dal “Top of the world”.

Tge ch’è per ils ins pura decadenza e narradad ecologica, è per ils auters finalmain puspè il grond glamour ed in’acziun da marketing nunpajabla per San Murezzan. Sch'ins viva sin «la plazza da gieu situada il pli aut da tut l’Europa», per citar il president communal Christian J. Jenny, èsi da far quint cun tals conflicts.