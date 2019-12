Legenda: RTR, Jon Bischoff

«Has empfang?» è total out. Total in è «Quants G’s has?». Gea, questa ominusa digitalisaziun na mida betg mo nossas modas da dir, mabain era nossas tenutas: Far opposiziun cunter novas antennas è puspè en moda. Ils critichers ch’èn ils ultims onns svanids da la surfatscha – survegnan uss puspè vent sut las alas. Cun iniziativas e petiziuns sa dostan gruppas da burgais cunter antennas da 5G planisadas sin prads, reservuars e clutgers baselgia. Para che tut quai che vegn da surengiu n’è betg adina bun...