Legenda: RTR, Jon Bischoff

Cun ina petiziun averta ha sora Florentina Camartin lantschà in’acziun cunter il celibat. E passa 5’000 persunas han suttascrit la petiziun. Bun in onn pli tard arriva lura la resposta or dal Vatican a Breil en la Surselva. Curt e cnap – per confermar che la petiziun saja arrivada fin a Roma, ch’ella saja vegnida prendida per enconuschientscha e cun salids.

Pli u main il medem mument ha la Sinoda da l’Amazonas purtà moviment en la discussiun dal celibat. Cunquai che la regiun sidamericana na chatta betg avunda plevons, duain en il futur er diacons maridads survegnir l’ordinaziun. Per quella regiun in success. In’autra soluziun fiss stada da lubir a dunnas la via a la diaconissa u schizunt a l’ordinaziun. Ma per avrir questa porta dovri probablamain anc bler temp. Putgà – tuttina sco er il fatg che las passa 30 dunnas preschentas a la sinoda n’ han betg dastgà vuschar.