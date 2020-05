Omadus cussegliers guvernativs han concedì che la crisa da corona saja ina sfida. Forsa hajan els perfin sutstimà il svilup al cumenzament da la crisa.

«Nus essan al cunfin dal federalissem»

En ina crisa sco tar il coronavirus - la pli gronda dapi la Segunda Guerra mundiala - vegnia il federalissem en Svizra als cunfins, uschia il minister da sanadad Peter Peyer. El differenziescha dentant: Sin livel dal fatg, per exempel tranter ils medis chantunals, haja il barat funcziunà fitg bain. Sin livel politic saja el dentant pli critic sche la collavuraziun haja propi funcziunà bain. Quai saja segir anc d'analisar anc en detagl.

Marcus Caduff numna surtut la communicaziun ina sfida, cunquai che la populaziun en las valladas dal sid hajan savens gì l'impressiun che Cuira na fetschia nagut. La regenza perencunter haja era magari stuì spetgar sin decisiuns da Berna e silsuenter communitgar a curta vista tge che las mesiras muntian per il Grischun.

Temp da vacanzas - profitescha u patescha il Grischun?

Ch'ils cunfins cun ils pajais vischins vegnan plaunsieu averts, beneventan ils dus cussegliers guvernativs. La finala veglian tuttas e tuts puspè far in pitschen pass enavos a la normalitad. Peter Peyer giavischa tuttina che quai succedia in zic pli coordinà tranter ils pajais e ch'ins fetschia ils proxims pass be «piano» per evitar ina segunda unda d'infecziuns.

Legenda: Peyer: «Jau stos avair 1-2 emnas pausa per ma revegnir da tut quai ch'è capità - insanua nua che nagin n'enconuscha a mai». RTR Controvers spezial

Cun cunfins averts possian Svizras e Svizzers natiralmain era far vacanzas en il lontan, conceda Marcus Caduff. Perquai saja inditgà che las destinaziuns turisticas fetschian ussa reclama - tant pli che la concurrenza sco per exempel il Vallais ubain l'Austria hajan gia cumenzà cun lur campagnas. Tuttina ha Caduff il sentiment ch'il gust da viagiar na saja anc betg grond e spera sin ina buna stad per il turissem grischun.

Legenda: Caduff: «En las vacanzas vom jau per las pitgognas en il Grischun - jau na sun betg il tip per la mar». RTR Controvers spezial

Controvers spezial

Dus mais suenter il lockdown cumenza la vita publica puspè pass per pass – er en il Grischun. Il «Controvers spezial» ha fatg in'emprima bilantscha cun ils cussegliers guvernativs Peter Peyer (PS) e Marcus Caduff (PCD).

Tge di la glieud da las mesiras da las autoritads?