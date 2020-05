Dus mais suenter il lockdown cumenza la vita publica puspè pass per pass – er en il Grischun. Temp per trair in emprim facit. Il «Controvers spezial» fa quai live cun ils cussegliers guvernativs Peter Peyer (PS) e Marcus Caduff (PCD).

Las dumondas ch'ardan: Tge è gartegià? Tge faschessan els auter? Tge strategia vala per las proximas emnas?