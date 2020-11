Igl è in tema che tut las famiglias enconuschan. Ils uffants han in giavisch che n‘als lascha betg pli libers. E sche il regal desiderà è anc in animal, lura daventa tut anc pli spinus. Per quai vai en il cudesch per uffants «Nele ha in giavisch» ch’è vegnì or dacurt.

Nele avess uschè gugent in portget da mar. Bab e mamma n’èn però insumma betg intgantads da quel giavisch. Qua ha Nele in’idea: ella giavischa in elefant, in chaval ed in portg. In portget da mar è blerun pli simpel sco animal da chasa – quai chapeschan ses geniturs ussa bain, u betg?

La Lia Rumantscha ha dà or quest cudesch per l'emprima lectura a partir da 7 onns en tut ils idioms ed en rumantsch grischun.