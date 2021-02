Sin il palpiri pudess ins pensar che Flurin Camathias ed Alfons Tuor hajan vivì ina vita parallela: els èn naschids il medem onn ed èn creschids si en in vitg puril da la Surselva. Omadus èn ids davent da chasa per far il gimnasi ed han lura studegià per in temp en in lieu nua ch’i vegniva discurrì franzos. Omadus èn auturs da lirica ed omadus èn s’engaschads per il mantegniment dal rumantsch.

Mo è propi tut ì uschè parallel sco quai ch’i para?

Tge è tipic per Camathias e tge per Tuor?

Pertge ha Tuor cumenzà a far notizias en in carnet entitulà «schlet rumantsch da Camathias»?

Pertge èn las chanzuns religiusas da Tuor stadas in «flop» e quellas da Camathias in «hit»?

Co tunan las novas chanzuns per chor che Gion Andrea Casanova ha cumponì cun poesias da Flurin Camathias?

Pertge ha Remo Arpagaus cumenzà cataloghisar las poesias da Camathias?

E tge vuleva Alfons Tuor ussa propi scriver; «caras steilas» ubain «claras steilas»?

Cun Renzo Caduff (noss expert en chaussa Alfons Tuor), Remo Arpagaus (ch’ha cataloghisà las poesias da Flurin Camathias) e Rico Valär (professur da litteratura e cultura rumantscha a Turitg) avain nus endament da questas dumondas.

Tut las poesias en las contribuziuns èn legidas da Rosvita Barenius Scherrer.

«La sera sper il lag»

Legenda: Il 2009 vegn «La sera sper il lag» da Gion Balzer Casanova proclamada «LA chanzun rumantscha» TiPress

Jau na lascha betg valair che quai saja mia pli bella chanzun

«Allas steilas»

Legenda: Renzo Caduff RTR / A. Alexandre

Ussa sai jau sch'el ha scrit «charas» ubain «claras» stailas

3 novas chanzuns da Gion Andrea Casanova

Legenda: Gion Andrea Casanova RTR / A. Alexandre

Las novas chanzuns èn tuttas trais miaivlas. Softdrinks, per uschè dir!

Remo Arpagaus e la glista d'Excel

Legenda: Remo Arpagaus MAD

Intginas chaussas èn spir kitsch da prers

La plima gizza d'Alfons Tuor

Legenda: Alfons Tuor MAD

Tratgs da sabiut sto el schon avair gì

Alfons e Flurin e las ditgas popularas

Legenda: Rico Valär MAD

Las «historias dil Munt s.Gieri» èn quasi las «1001 notgs» rumantschas

Alfons e Flurin e la cardientscha

Legenda: Flurin Camathias a chaschun da sia messa nuvella MAD Chasa Editura Rumantscha / Luis Coray

El era prer catolic, catolic, catolic

Alfons e Flurin ed il rumantsch

Legenda: L’emprima strofa da «nossa viarva» sin ina fatschada d’ina chasa a Trun RTR/ A. Alexandre

Ch’i saja da s’engaschar per il rumantsch emprendan els gia da giuven

Alfons e Flurin e la patria

Legenda: Carta da student d’Alfons Tuor dal temp ch’el studegiava a Paris MAD