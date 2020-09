Il luf è ina realitad. El è qua ed il dumber crescha e chaschuna problems e tensiuns en l’agricultura, en il turissem ed en las vischnancas. Il luf ha dentant er effects positivs per l’equiliber ecologic. El regulescha la populaziun da la selvaschina e procura per la regeneraziun dal guaud.

Co vai da viver cun il luf? Quella dumonda han ils Cuntrasts fatg a persunas che vivan e lavuran en territoris ch'els ston parter cun il luf u meglier ditg cun in dumber da lufs che crescha onn per onn. Co èsi per la pura e mamma da Pigniu che ha gì in inscunter cun quatter lufs mo paucs meters sur chasa? Ella è sa spaventada e la tema gronda è ch’il luf pudess insacura er attatgar in carstgaun. Nus vain dumandà in expert, schebain quella tema è giustifitgada?

Legenda: Ils lufs filmads sin la pastgira sur Pigniu MAD

Nus avain er visità duas alps che han gì il 2019 problems cun attatgas massivas dal luf, l’alp Cugn sur Pitasch e l’alp Gannaretsch en Val Medel. Quest onn ha il persunal da las duas alps empruvà dad metter en la pratica las mesiras da protecziun che la confederaziun vul introducir sco obligatoricas en il futur. Mesiras che chaschuna custs, stress e frustraziun.

Era il turissem è pertutgà da la preschientscha dal luf, indirectamain. Viandants e bikers èn pli e pli malsegirs cura ch’i va per traversar pastgiras cun vatgas mamma. Daventan quellas propi pli agressivas en territoris cun lufs? Èn quellas betg agressivas er senza il luf? Tge èsi da far? Nus essan stads a dar in sguard en Val Lumnezia sin las sendas en direcziun da la Greina.

Legenda: Vatgas mamma en Val Lumnezia RTR

Dad in maun temas, grittas ed il sentiment da nunpussanza. Da l’auter la simpla constataziun: il luf ha effects fitg positivs: per l'equiliber ecologic, per la regulaziun da la selvaschina e per la regeneraziun dal guaud. Nus essan stads cun l’inschigner forestal Martin Kreiliger en il guaud da la val d’Avras, nua ch’el lavura cun voluntaris per in project en favur dal guaud da muntogna.

Legenda: Martin Kreiliger SRF

Ils Cuntrasts cun insaquantas vardads davart la convivenza tranter carstgaun e luf, savend che la vardad datti mo sco avischinaziun, cun tschertgar la conferma dad uschè blers carstgauns cun uschè differentas perspectivas sco pussaivel.