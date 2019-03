La gallaria da Heinz Caflisch sa chatta en la vischinanza da la staziun a Cuira. Sin l'emprima egliada strusch da vesair. Entran ins dentant en la gallaria s'avra in mund da design ed artisanadi. Dapi l'avertura è in onn passà, ussa duai ella vegnir engrondida.

Heinz Caflisch na producescha betg sez products da design. El intermediescha dentant tranter designers, architects ed artisanadi.

En sia gallaria chattan ins davent da sutgas, bancs, paluttas, stgadellas, vasas e bler auter. Products ch' el ha valità per buns e ch'el vuless promover. L'avertura da la gallaria è stada avant bun in onn, e saja era in success, di Heinz Caflisch. Or da quest motiv prendan els ussa a tschains dapli spazi en il bajetg industrial. Uschia saja dapli pussibel.

Dapli exposiziuns e dapli lieu d'inscunter cun in café. Far punts tranter architects, designers ed artisanadi è ina gronda finamira da Heinz Caflisch. Els vulan esser ina gallaria che reflectescha lavur contemporana da design svizzer.

