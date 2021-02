El è in scrivent fitg diligent. Bunamain mintg’onn ha Arno Camenisch dà ora ils davos onns in nov cudesch, tranter auter «Sez ner», «Hinter dem Bahnhof» u «Der letzte Schnee». Uss è qua il pli nov cul titel «Der Schatten über dem Dorf».

Arno Camenisch fa in quel roman ina visita en il vitg da si'uffanza. Ils lieus èn anc qua, vias, chasas e plazzas. Ma ils umans n’èn betg pli, els èn ids davent u morts. Restadas èn las regurdanzas. Uschia fa l’autur in viadi dubel en il vitg d’ozendi ed a medem temp en sia uffanza.

Il vitg da Arno Camenisch è mintga enviern in pèr mais en la sumbriva. Ma i dat anc in’autra sumbriva. In on e mez avant la naschientscha da l’autur è capitada ina disgrazia nua che trais uffants èn morts. Questa tragedia daventa il motor emoziunal e stilistic dal nov roman.

Per Arno Camenisch sez è «Der Schatten über dem Dorf» ses cudesch pli persunal. Ses tun è fitg quiet e sensibel, il stil tipic cun pleds dal dialect svizzer e las figuras schregas na chatt’ins betg pli.